"Уровень зарплаты учителя далек от мечтаний современных выпускников"

Карельские педагоги пожаловались на недостаток финансирования и "мрак всевозможных отчетов".

Кадровый голод пришел не только в сельские, но и городские школы Карелии. Об этом было заявлено на заседании "круглого стола" о развитии региональной системы образования, которое состоялось в Петрозаводске в рамках республиканского общественно-педагогического форума.

"В этом году очень много вакансий в городских школах, – констатировала учитель из Петрозаводского президентского кадетского училища Виктория Самойлова, представлявшая на заседании "круглого стола" Совет молодых педагогов Карелии. – Буквально на этой неделе мы просто разрываемся, потому что нам звонят директора, завучи, на нас выходят через знакомых и просят распространить информацию, найти людей. Действительно, проблема есть, и мы должны с вами говорить откровенно – уровень заработной платы учителя сейчас далек от какого-то идеала или мечтаний современных выпускников. Я думаю, что те из вас, у кого есть взрослые дети, наверное, хотите, чтобы они жили в хорошей, благоустроенной, имели хороший достаток, могли рожать детей и не сидеть потом на какое-то пособие, а дать им все самое необходимое. Ладно, девушки. Мы понимаем, что когда есть обеспеченный муж, который зарабатывает на порядок выше на производстве, такая проблема остро не стоит. Но когда мы говорим про преподавателей-мужчин, и это молодые преподаватели-мужчины, мы с вами прекрасно понимаем, что их очень мало".

На этом фоне школьные учителя, по образному выражению одного из участников обсуждения, все больше погружаются во "мрак всевозможных отчетов". От педагогов требуют предоставления самых разных справок даже сотрудники Федеральной службы безопасности, которые, как было замечено на заседании "круглого стола", ходят в школу "как к себе домой". Не удивительно, что полуторачасовой разговор о стратегии развитии региональной системы образования завершился в итоге просьбой к заместителю министра о восстановлении межведомственного взаимодействия и управляемости отраслью, чтобы учителя могли, наконец, заниматься тем, чем должны – педагогической деятельностью.

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