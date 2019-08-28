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Новости. Общество
14:15, 28 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

"Уровень зарплаты учителя далек от мечтаний современных выпускников"

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Карельские педагоги пожаловались на недостаток финансирования и "мрак всевозможных отчетов".

Кадровый голод пришел не только в сельские, но и городские школы Карелии. Об этом было заявлено на заседании "круглого стола" о развитии региональной системы образования, которое состоялось в Петрозаводске в рамках республиканского общественно-педагогического форума.

"В этом году очень много вакансий в городских школах, – констатировала учитель из Петрозаводского президентского кадетского училища Виктория Самойлова, представлявшая на заседании "круглого стола" Совет молодых педагогов Карелии. – Буквально на этой неделе мы просто разрываемся, потому что нам звонят директора, завучи, на нас выходят через знакомых и просят распространить информацию, найти людей. Действительно,  проблема есть, и мы должны с вами говорить откровенно – уровень заработной платы учителя сейчас далек от какого-то идеала или мечтаний современных выпускников. Я думаю, что те из вас, у кого есть взрослые дети, наверное, хотите, чтобы они жили в хорошей, благоустроенной, имели хороший достаток, могли рожать детей и не сидеть потом на какое-то пособие, а дать им все самое необходимое. Ладно, девушки. Мы понимаем, что когда есть обеспеченный муж, который зарабатывает на порядок выше на производстве, такая проблема остро не стоит. Но когда мы говорим про преподавателей-мужчин, и это молодые преподаватели-мужчины, мы с вами прекрасно понимаем, что их очень мало".

На этом фоне школьные учителя, по образному выражению одного из участников обсуждения, все больше погружаются во "мрак всевозможных отчетов". От педагогов требуют предоставления самых разных справок даже сотрудники Федеральной службы безопасности, которые, как было замечено на заседании "круглого стола", ходят в школу "как к себе домой". Не удивительно, что полуторачасовой разговор о стратегии развитии региональной системы образования завершился в итоге просьбой к заместителю министра о восстановлении межведомственного взаимодействия и управляемости отраслью, чтобы учителя могли, наконец, заниматься тем, чем должны – педагогической деятельностью.

Читайте подробнее в статье "Мы не знаем, куда идем"

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2019-08-28 16:07:18
Недовольство и напряжённость в обществе растёт. Положение людей ухудшается с каждым годом и никакая пропагандистская информация всевозможной прикормленной армии СМИ не сможет задурить людям головы. Люди устали от вранья и безысходности, сколько можно затягивать пояса и терпеть "денег нет, но вы держитесь". При этом зарплаты высокопоставленных чиновников растут, доходы сырьевой промышленности выводятся за пределы страны, происходит повальное разворовывание бюджетных средств,размах коррупции просто ужасает. Вот потому и нет средств ни на достойные зарплаты, ни на достойную жизнь для большинства людей страны.
Неравнодушный
2019-08-28 15:52:38
Нечего плакать, наша школа успешно участвует в разделении общества на господ и малограмотную тёмную обслугу. Чтобы закрепить такое положение вещей, нужно в первую очередь лишить людей полноценного образования, ведь образованный человек мыслит независимо, он уже никогда не будет верить сказочникам.
баян
2019-08-28 15:27:13
lла это уже давно было понятно.С такими министрами каши не сваришь.Довели народ до отчаяния.Скоро работать некому будет тогда заговорите об проблеме.Дормоеды
бюджет
2019-08-28 15:23:34
Ну совсем не жалко учителей, как вспомню ЧТО они творят в "дни выборов", хотя понимаю, что они, воспитывая молодое поколение, должны не думать о "хлебе насущном", иметь достойную оплату труда. с другой стороны и другим на 300-400 баксов не прожить. Так что, дорогие учителя, меняйте менталитет, голосуй, или проиграешь!
Мизантроп
2019-08-28 16:10:20
бюджет, Есть надежда, что после увеличения пенсионного возраста, что то начало в мозгах меняться.
User
2019-08-28 14:34:52
Странные эти педагоги. Сначала, сидя в УИК-ах подделывают результаты, а потом жалуются на свою тяжелую жизнь. При их активном участии население целой страны имеет то, что имеет.
nae
2019-08-28 15:16:59
User, а что, педагоги все поголовно сидят в УИКах и подделывают результаты? Или только малая часть? Надо определиться.
карел
2019-08-28 14:22:47
Зарплата та которую сами заслуживают . бороться надо за свои права , а не в избирательных комиссиях итоги выборов фальсифицировать за "копейки " . Когда себя полноценными гражданами страны почувствуют , себя зауважают , тогда и зарплаты будут и уважение .
Fit G
2019-08-28 14:43:47
карел, Разговоры в пользу бедных. Вы либо провокатор, либо бал..с В чем заключается "полноценность" граждан, с ваших слов все преподаватели страны не полноценны? В чем заключается борьба за свои права? В митингах, протестах, и кто будет конечным бенифициром всех сливок? Поверьте точно не врачи и не преподаватели.
Мизантроп
2019-08-28 15:27:21
Fit G, "В митингах, протестах, .."

В ЗАБАСТОВКАХ!!! Когда уже дойдет?! Уже сегодня в новостях Сказочный раздает квартиры врачам бесплатно, и срать он хотел на ипотеку.
карел
2019-08-28 15:06:10
Fit G, Пусть тогда сидят дальше и думают куда им идти , если их устраивают нищенские зарплаты за их тяжёлый труд .
А ты , фильтруй базар , тётя , кому и что пишешь . Геть отседова .
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