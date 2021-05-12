Уровень жизни населения Карелии стал больше зависеть от социальных выплат

Доля социальных выплат в доходах населения Карелии выросла в 2020 году на фоне сокращения роли других источников.

Это следует из данных Карелиястата о структуре доходов жителей республики.

В 2019 году уровень жизни населения Карелии зависел от социальных выплат на 30%, а в 2020 году эта доля выросла до 31%. Роль заработной платы осталась почти на прежнем уровне — ее доля составила более 59%, доходы от собственности - 3%, но сократились другие источники доходов. Какие именно — читайте в интернет-газете «Вести Карелии».