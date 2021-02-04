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Уроженец Карелии, которому в 90-х отменили смертному казнь, убил заводчицу собак

Новости. Криминал
14:48, 05 Февраля 2021
фото: © СКР по Свердловской области
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В Екатеринбурге житель Карелии убил заводчицу мопсов.

В апреле 2020 года 51-летний уроженец Карелии в Екатеринбурге убил топором 44-летнюю знакомую после ссоры. Орджоникидзевский районный суд на днях приговорил Аркадия Белова к девяти годам колонии особого режима. Погибшая занималась разведением мопсов. Об этом сообщили в пресс-службе СКР по Свердловской области.

Подробности страшной истории рассказал корреспондент издания URA.RU. События происходили в апреле 2020 года, когда пьяный Белов повздорил с потерпевшей и затем решил убить женщину. "Подсудимый дождался, когда женщина ляжет отдыхать, после чего вооружился топором и обухом данного орудия нанёс потерпевшей удар по голове", — уточнили в следственном комитете. 44-летняя заводчица мопсов умерла на месте. После расправы Белов покинул дом работодателя, но через несколько дней сообщил о преступлении в правоохранительные органы.

В полиции агентству сообщили, что Белов ранее был неоднократно судим. "В свое время, на заре "лихих девяностых", Верховный Суд Республики Карелия приговорил его к смертной казни за ряд преступлений, предусмотренных еще Уголовным кодексом РСФСР. Благодаря начавшейся гуманизации уголовного права, смертный приговор был заменен на лишение свободы сроком на 25 лет", — сообщил Валерий Горелых, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области. По его словам, освободившись из колонии в Ивделе в 2018 году, мужчина перебрался в Екатеринбург, где познакомился с будущей жертвой и до расправы помогал по хозяйству.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
нетюлень
2021-02-05 14:59:28
И почём были эти 9 лет особого? При предыдущей-то "вышке"?
Гость
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