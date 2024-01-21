Уроженец Карелии награжден орденом Мужества посмертно

Уроженец Пряжинского района Карелии награжден орденом Мужества посмертно.
О высокой награде нашему земляку сообщили в администрации Матросского сельского поселения.
Указом президента Российской Федерации Терещенко Павел Васильевич награжден орденом Мужества посмертно, сообщили в официальном паблике поселения.
Награда была передана матери погибшего, Павловой Галине Георгиевне.
Ранее мы писали о гибели Павла Терещенко в ходе специальной военной операции.
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