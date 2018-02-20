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Новости. Общество
13:45, 20 Февраля 2018

Уроженец Киргизии получил в Карелии 18 лет колонии за убийство 16-летней давности

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В Карелии уроженец Киргизии, который в 2002 году по заказу бизнесмена с сообщниками убил его партнера, отправился на 18 лет в колонию строго режима.

Следствием и судом установлено, что в 2002 году в Кондопоге у местного жителя возникли разногласия со своим компаньоном по ведению совместного бизнеса. Для разрешения конфликта в благоприятную пользу он обратился к лицам, имевшим отношение к одной из охранных структур Карелии.

За деньги они согласились организовать убийство потерпевшего. После получения денег от заказчика через ряд посредников были подобраны исполнители, в том числе подсудимый, которые вывезли потерпевшего за пределы города, где в лесу ножами убили его, отметили в пресс-службе  Следкома Карелии.

"В течение 8 лет убийство оставалось не раскрытым, но благодаря грамотной работе, проведенной следователями СК и сотрудниками полиции, в 2010 году злоумышленники были установлены и задержаны. После расследования уголовного дела и направления его в суд семь человек были осуждены". Однако уроженец Киргизии удалось скрыться от следствия, после чего он был объявлен в международный розыск. В марте 2017 года он был задержан в городе Новосибирске.

"Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - отметили в пресс-службе Следкома Карелии.

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