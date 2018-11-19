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Новости. Криминал
10:45, 19 Ноября 2018
фото: pikabu.ru / Alexsneg

Уроженца Карелии заподозрили в серии "автоподстав"

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МВД по Санкт-Петербургу заподозрило уроженца Карелии и его двух сообщников в серии подстроенных автомобильных аварий.

Как напомнил сайт interessant.ru, в июле 2017 года на кольцевой автодороге в Петродворцовом районе, 37-летний уроженец Республики Карелия на Mercedes-Benz C 250 и его 38-летний сообщник из Москвы инсценировали аварию с участием автомобиля Suzuki, за рулем которого находился 68-летней местный житель.

Под предлогом возмещения ущерба за якобы поврежденное им дорогостоящее зеркало злоумышленники открыто похитили у пенсионера 875 тыс. рублей.

Сотрудниками уголовного розыска установлена причастность к совершению указанного преступления 28-летнего гражданина. Как отметили в пресс-службе МВД, все трое дополнительно изобличены в 8 аналогичных эпизодах противоправной деятельности. Общий ущерб от совершенных противоправных действий составил свыше миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

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