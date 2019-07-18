Ущерб от незаконных рубок в Лахденпохском районе Карелии превысил миллион рублей

В проверках приняли участие работники лесничеств, специалисты министерства природных ресурсов и экологии Карелии, а также сотрудники ФСБ.

В результате проверок были выявлены факты незаконных рубок лесных насаждений на территории Элисенваарского и Куркиекского участковых лесничеств, совершенные арендатором лесного участка ЗАО "Норд Интер Хауз" при проведении выборочных рубок лесных насаждений. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Объем незаконно заготовленной древесины составил 48 кубических метров, сумма причиненного ущерба составляет 1 миллион 145 тысяч рублей. В настоящее время материалы по данным лесонарушениям направлены в правоохранительные органы.

Какие еще нарушения выявлены, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".