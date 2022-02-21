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Ущерб от преступлений, совершенных в Карелии, вырос в 8 раз

Новости. Общество
17:20, 25 Февраля 2022
фото: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Смирнов

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В январе 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года существенно вырос ущерб от преступлений, совершенных в Карелии.

Как сообщили в прокуратуре республики, ущерб от совершенных на территории Карелии преступлений составил 81 миллион 686 тысяч рублей. Это в 8 раз больше, чем в январе 2021 года — тогда эта цифра составила 10 миллионов 238 тысяч рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8,1% сократилось число выявленных преступлений экономической направленности. Всего было зарегистрировано 34 подобных преступления.

В январе 2022 года было зарегистрировано 6 коррупционных преступлений, 1 факт получения взятки и 1 факт дачи взятки.

Напомним, в январе 2022 года в Карелии вдвое увеличилось число фактов мошенничества, относящихся к тяжким преступлениям.

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