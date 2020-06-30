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Ушел из жизни актер Виктор Проскурин

Новости. Культура
10:58, 01 Июля 2020
фото: © Александр Рюмин/ТАСС
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Заслуженный артист России Виктор Проскурин, известный по ролям в фильмах "Большая перемена", "Жестокий романс" и "Выйти замуж за капитана", умер на 69-м году жизни.

О смерти актера сообщила его жена Ирина Хонда на своей странице в Facebook.

"Я не знаю, что сказать, так как я пока в шоке. Все неожиданно. Как любая смерть", - пишет Ирина.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 года. В 1973 году окончил театральное училище имени Б. Щукина и получил предложение от Марка Захарова перейти в Московский театр Ленинского комсомола, где сразу сыграл роль Палача в "Тиле Уленшпигеле". Получил известность в московских театральных кругах, сыграв в 1977 году роль Сергея Луконина в спектакле "Парень из нашего города" по пьесе К. Симонова.

Проскурин стал широко известен массовому теле- и кинозрителю после исполнения ролей Гены Ляпишева в телефильме "Большая перемена" и капитана погранвойск Александра Блинова в кинофильме "Выйти замуж за капитана". Среди запомнившихся киноперсонажей актера - Герман из "Пиковой дамы", Вожеватов из "Жестокого романса" (экранизация "Бесприданницы" А. Н. Островского), Новиков из "Военно-полевого романа" и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актеру присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году награжден орденом "За вклад в развитие культуры России", пишет ТАСС.

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