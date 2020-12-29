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Ушел из жизни бывший прокурор Петрозаводска Василий Костин

Новости. Общество
20:25, 30 Декабря 2020
фото: © Прокуратура Карелии/epp.genproc.gov.ru
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Почетный работник прокуратуры РФ Василий Костин скончался в возрасте 56-ти лет.

Прокуратура республики с прискорбием сообщает о том, что 30 декабря на 57-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Карелии Василий Владимирович Костин.

Василий Владимирович родился 29 мая 1964 года в Медвежьегорске.

В 1995 году окончил Московскую государственную юридическую академию. Проходил службу в органах прокуратуры Карелии с 1992 по 2020 годы. Занимал различные должности, в том числе был следователем прокуратуры Медвежьегорского района, заместителем прокурора Сегежского района, прокурором Сегежского района, заместителем прокурора Петрозаводска и прокурором города.

С 2011 по 2020 годы занимал должность старшего помощника прокурора республики по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.

Василий Костин награжден нагрудным знаком "Почетный работник прокуратуры Российской Федерации", медалью прокуратуры Российской Федерации "290 лет прокуратуры России", знаком отличия "За верность закону I степени".

Прокуратура республики приносит глубокие соболезнования родным и близким Василия Владимировича.

Прощание с бывшим прокурором Петрозаводска состоится 4 января с 11 до 12 часов в траурном зале на улице Вольной (2 зал).

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