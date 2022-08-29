Ушел из жизни бывший заместитель начальника управления исполнения наказаний МВД Карелии

В Петрозаводске умер ветеран уголовно-исполнительной системы Евгений Москаленко.

На 75-м году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке, ветеран уголовно-исполнительной системы Евгений Москаленко. Об этом сообщили в УФСИН по Карелии.

Службе в уголовно-исполнительной системе Евгений Москаленко посвятил порядка 25 лет. Свой служебный путь начинал в 1978 году с должности инженера производственно-диспетчерского отделения ОИТУ МВД КАССР, в функции которого входили контроль за качеством изготовления продукции и сбыт готового товара, производимого в колониях. С 1995 года занимал должность заместителя начальника УИН МВД.



УФСИН по РК

В 2003 году Евгений Степанович вышел на заслуженный отдых, но многие годы продолжал трудиться в региональном отделении Совета ветеранов, принимал активное участие в жизни УФСИН России по Карелии.

В Управлении выразили глубокие соболезнования родным и близким ветерана службы.

Прощание с Евгением Степановичем состоится 2 сентября с 12:00 до 13:00 часов в траурном зале №2 по адресу ул. Вольная, дом 4 в Петрозаводске.