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Ушел из жизни бывший заместитель начальника управления исполнения наказаний МВД Карелии

Новости. Общество
07:15, 01 Сентября 2022
фото: pexels.com

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В Петрозаводске умер ветеран уголовно-исполнительной системы Евгений Москаленко.

На 75-м году жизни скончался полковник внутренней службы в отставке, ветеран уголовно-исполнительной системы Евгений Москаленко. Об этом сообщили в УФСИН по Карелии.

Службе в уголовно-исполнительной системе Евгений Москаленко посвятил порядка 25 лет. Свой служебный путь начинал в 1978 году с должности инженера производственно-диспетчерского отделения ОИТУ МВД КАССР, в функции которого входили контроль за качеством изготовления продукции и сбыт готового товара, производимого в колониях. С 1995 года занимал должность заместителя начальника УИН МВД.


УФСИН по РК

В 2003 году Евгений Степанович вышел на заслуженный отдых, но многие годы продолжал трудиться в региональном отделении Совета ветеранов, принимал активное участие в жизни УФСИН России по Карелии.

В Управлении выразили глубокие соболезнования родным и близким ветерана службы.

Прощание с Евгением Степановичем состоится 2 сентября с 12:00 до 13:00 часов в траурном зале №2 по адресу ул. Вольная, дом 4 в Петрозаводске.

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