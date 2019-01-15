Ушел из жизни известный карельский журналист Валерий Верхоглядов

Валерий Николаевич Верхоглядов ушел из жизни 15 января на 73-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни, пишет интернет-журнал "Лицей".

Валерий Верхоглядов в 1996 году первым в республике получил звание заслуженного журналиста Карелии. Он был членом Союза писателей России с 2000 года, пишет издание.

В 1964 году, сообщает "Электронная библиотека авторов Карелии", Валерий окончил среднюю школу и поступил работать на петрозаводскую РЭБ флота. Ходил на судах Беломорско-Онежского пароходства мотористом-матросом 1 класса.

В 1965 году поступил учиться на отделение историко-филологического факультета Петрозаводского государственного университета. По окончании университета в 1971 году был принят в штат республиканской молодежной газеты "Комсомолец", в которой проработал пятнадцать лет, в том числе ответственным секретарем.

С 1986-го по 1989 год был заведующим редакцией общественно-политической литературы издательства "Карелия". В 1989 году вернулся в журналистику, работал в газетах "Ленинская правда" ("Курьер Карелии"), "Петрозаводск", "Город", "Карелия".

Валерий Верхоглядов был мастером исторического очерка. В 1986 году за очерк "Покушение на улице Соборной" и цикл очерков о людях Заонежья удостоен премии имени К. Еремеева. Валерий Верхоглядов был автором нескольких художественных книг, сборника журналистских баек "Журналистика как казус". В июне 2018 года вышла в свет его последняя книга "Бомбардир и пушки".

О времени прощания с Валерием Верхоглядовым сообщим дополнительно.