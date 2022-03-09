Ушел из жизни известный строитель Карелии

Умер ветеран труда СССР, строитель мостов и тоннелей, создатель велодорожки на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске Вячеслав Рашев.

О смерти известного ветерана труда СССР, награждённого медалями «За доблестный труд», «За строительство БАМа», «100-летие со дня рождения В. И. Ленина», хорошо известного и как заслуженного члена лыжного клуба «Фонтаны» сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский. Вячеслав Григорьевич Рашев несколько лет в одиночку и с единомышленниками укладывал велодорожку на лыжной трассе.

«Мы познакомились не так давно, но за последнее время встречались дважды, предметно разговаривали. Буквально пару недель назад Вячеслав Григорьевич принес кипу бумаг, показал свои планы по мостостроению, по развитию „Фонтанов“. Оставил мне две книги — ставший настольным „Словарь строительных терминов“ и свою автобиографию с дарственной надписью.

Есть подвижники, которые иногда в одиночку, иногда увлекая немногочисленных единомышленников, способны делать большие дела. Рашев был из таких людей. Приношу соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича Рашева», — пишет Любарский на своей странице в соцсети.

Прощание с Вячеславом Рашевым состоится 12 марта с 8 до 9 часов на улице Вольной, 4 (зал № 1).