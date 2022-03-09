890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Карельской древесине закроют путь в Европу?
09.03.2022 14:46
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08

Ушел из жизни известный строитель Карелии

Новости. Общество
12:44, 10 Марта 2022
фото: © Администрация Петрозаводска

Новости партнеров

Умер ветеран труда СССР, строитель мостов и тоннелей, создатель велодорожки на трассе «Фонтаны» в Петрозаводске Вячеслав Рашев.

О смерти известного ветерана труда СССР, награждённого медалями «За доблестный труд», «За строительство БАМа», «100-летие со дня рождения В. И. Ленина», хорошо известного и как заслуженного члена лыжного клуба «Фонтаны» сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский. Вячеслав Григорьевич Рашев несколько лет в одиночку и с единомышленниками укладывал велодорожку на лыжной трассе.

«Мы познакомились не так давно, но за последнее время встречались дважды, предметно разговаривали. Буквально пару недель назад Вячеслав Григорьевич принес кипу бумаг, показал свои планы по мостостроению, по развитию „Фонтанов“. Оставил мне две книги — ставший настольным „Словарь строительных терминов“ и свою автобиографию с дарственной надписью.

Есть подвижники, которые иногда в одиночку, иногда увлекая немногочисленных единомышленников, способны делать большие дела. Рашев был из таких людей. Приношу соболезнования родным и близким Вячеслава Григорьевича Рашева», — пишет Любарский на своей странице в соцсети.

Прощание с Вячеславом Рашевым состоится 12 марта с 8 до 9 часов на улице Вольной, 4 (зал № 1).

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
03.03.2022, 15:06
Финская компания, владеющая лесопильным заводом в Карелии, закрывает производство в России
04.03.2022, 12:16
В Петрозаводске выстроились очереди у отделений банка, попавшего под западные санкции (ФОТОФАКТ)
05.03.2022, 16:41
Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
05.03.2022, 17:21
Юный житель Карелии погиб во время спецоперации на Украине

Чтиво

09.03.2022 16:08
Частная жизнь
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
Семья, пережившая бомбежки в ЛНР, переехала жить в Карелию, чтобы спасти четверых детей от ужасов войны.
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
«Я — счастливый человек!»
05.03.2022 14:40
архив чтиво

Медиа

Фестиваль ледовых и снежных фигур «Гиперборея-2022»
14.02.2022 12:18
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»