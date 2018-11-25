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Новости. Общество
10:00, 25 Ноября 2018
фото: интернет-журнал "Лицей"

Ушел из жизни карельский фотограф Виктор Трошев

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Утром 24 ноября ушел из жизни мастер фотографии Виктор Васильевич Трошев.

Об этом сообщает интернет-журнал "Лицей".

Виктор Трошев- герой Великой Отечественной войны, кавалер двух орденов Славы. Последний из поколения журналистов-фронтовиков Карелии. 

"Через месяц, 27 декабря, ему бы исполнилось 94 года. Он жил, воевал на фронте и работал в послевоенные годы честно, очень серьезно с полной отдачей сил и таланта, но одновременно с юмором – "по-трошевски", который ему всегда помогал в тяжелых житейских ситуациях", - сообщает "Лицей".

Виктор Трошев полвека работал фотокорреспондентом в газетах Карелии "Юные ленинцы", "Патриот Родины", "Комсомолец", Neuvosto Karjala  ("Советская Карелия") и Oma mua  ("Родная земля").

Его фотографии стали фотолетописью жизни Карелии во второй половине ХХ века.

Информация о дате прощания с Виктором Трошевым на данный момент отсутствует.

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