Ушел из жизни опытный пожарный Карелии

Скончался Алексей Рабзов, который до недавнего времени служил в отряде противопожарной службы Кемского района.

В паблике отряда противопожарной службы Кемского района 29 октября сообщили печальную новость: скончался Рабзов Алексей Борисович, опытный пожарный, который до недавнего времени служил в ПЧ-22 ГКУ РК "ОПС по Кемскому району".



Алексей Борисович пришел на службу в ПЧ-22 6 апреля 2005 года и посвятил свою жизнь благородному делу спасения людей. Он был настоящим профессионалом своего дела, всегда готовым ринуться в огонь, чтобы помочь тем, кто в этом нуждается.



За годы службы Алексей Борисович заслужил уважение и признание коллег за свой профессионализм, самоотверженность и бесстрашие. Он всегда был надежным товарищем и верным другом, готовым поддержать в трудную минуту.





«Мы скорбим о потере нашего коллеги и друга.

Вечная память Алексею Борисовичу Рабзову», - написали коллеги.