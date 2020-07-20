Ушёл из жизни заслуженный врач Карелии, известный реаниматолог Эдмунд Белковский (ВИДЕО)

На 78-м году жизни скончался известный в республике врач-реаниматолог Эдмунд Эдмундович Белковский.

Жизненный путь Эдмунда Белковского напомнили журналисты карельского телевидения.

После окончания медицинского факультета Петрозаводского университета он работал в Пудожской ЦРБ, затем стал врачом-реаниматологом и анестезиологом в Республиканской больнице. С 1991 года на протяжении 14 лет возглавлял ИТАР. До конца прошлого года руководил операционным блоком больницы.

В медицинском сообществе о докторе Белковском отзывались как о высококлассном профессионале, которого отличали отзывчивость и внимательное отношение к пациентам и коллегам.

Прощание с Эдмундом Белковским состоится 22 июля в траурном зале на улице Вольная в Петрозаводске с 11 до 12 часов.