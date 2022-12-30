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Ушла из жизни известный врач Карелии Лидия Ульянова

Новости. Общество
09:00, 08 Января 2023
фото: pixabay.com

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Умерла Заслуженный работник здравоохранения Карелии, бывшая заведующая кардиологическим отделением Республиканской больницы Лидия Ульянова.

С глубоким прискорбием семья и коллеги «Заслуженного работника здравоохранения Республики Карелия» Ульяновой Лидии Андреевны сообщают о её кончине 4 января, последовавшей после тяжелой, продолжительной болезни.

Лидия Андреевна родилась в селе Спасская Губа Петровского, а ныне Кондопожского района, 20 февраля 1937 года и всю свою жизнь посвятила служению карельскому здравоохранению.

С отличием окончив Спасогубскую среднюю школу, а затем Первый Ленинградский медицинский институт имени академика И.П.Павлова, Лидия Андреевна с 1960 года работала цеховым ординатором-терапевтом в Сегежский районной больнице и одновременно преподавала в медучилище Сегежи. В 1963 году продолжила трудовой путь в Петрозаводске участковым терапевтом  Соломенской больницы, а после окончания клинической ординатуры Петрозаводского университета в1967 года работала ординатором в гематологическом отделении Республиканской больницы. В 1973 г открывала эндокринологическое отделение Республиканской больницы и была заведующим отделением. После специализации в Москве в 1979 году была назначена на должность заведующей кардиологическим отделением, при выходе на пенсию с 1994 по 2003 год работала врачом-кардиологом до 65-летнего возраста.

За свой самоотверженный труд Ульянова Лидия Андреевна отмечена многочисленными ведомственными и государственными наградами: Почетными грамотами Президиума Верховного Совета КАССР, министерства здравоохранения Республики Карелия, администрации Петрозаводска; указом Президиума Верховного Совета КАССР награждена медалью «Ветеран труда» за добросовестный труд, а также многочисленными грамотами и благодарственными письмами законодательной и исполнительной властей.

Несмотря на ответственную и требующую полной самоотдачи профессию, Ульянова Лидия Андреевна вела активную общественную деятельность, дважды избиралась депутатом Верховного Совета Карельской АССР, работала заместителем председателя Верховного Совета КАССР; принимала активное участие в комиссии «По вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и детства».

Лидия Андреевна прожила яркую жизнь, полную служения людям. Её отличали глубокая человечность, медицинский талант и высокий профессионализм, интеллигентность, жизнелюбие и оптимизм.

Прощание с Лидией Андреевной состоится 10 января с 10 до 11 часов в траурном зале на ул. Вольной, зал №1. Захоронение – на участке почетных захоронений Сулажгорского кладбища.

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