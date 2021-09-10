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Ушла из жизни известный врач-онколог в Карелии

Новости. Общество
10:22, 15 Сентября 2021
фото: © Республиканский онкологический диспансер

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Республиканский онкологический диспансер выражает соболезнования родным и близким врача вышей категории Алевтины Лукиной, отработавшей в учреждении 38 лет.

Не стало врача-онколога Алевтины Лукиной. После окончания медицинского факультета Петрозаводского государственного университета им. О.В. Куусинена в 1975 году Алевтина Кирилловна была принята на работу в онкологический диспансер и в течение 38 лет работала врачом-онкологом амбулаторного приема диспансерного отделения. Вся ее трудовая деятельность - бесконечная преданность выбранному делу и служение людям. Врач высшей категории, профессионал своего дела. Она была всегда отзывчивая, чуткая и неравнодушная к чужим проблемам, пишут в официальном паблике диспансера.

Коллектив диспансера выражает глубокие соболезнования родным и близким Алевтины Кирилловны.

Прощание с врачом состоится сегодня, 15 сентября, с 11 до 12 часов в траурном зале №2 на ул. Вольная в Петрозаводске.

Ранее сообщалось о смерти заслуженного журналиста Карелии.

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Комментарии

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Иван Ильичъ
2021-09-15 12:09:56
Как рано теперь умирают люди!
Очень жаль, не знал её,но чувствую, что человек был хороший! Соболезную родным и близким....
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