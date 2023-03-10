Ушла из жизни врач-хирург самой большой районной больницы Карелии Юлия Новожилова

В субботу, 11 марта, не стало врача-хирурга поликлинического отделения Сортавальской ЦРБ Новожиловой Юлии Алексеевны.

Как сообщается в телеграм-канале Сортавальской больницы, биография Юлии Новожиловой – это история замечательного человека и опытного врача. Энергичная, никогда не унывающая, жизнерадостная и неравнодушная. Юлия Алексеевна обладала невероятной человечностью и была беззаветно влюблена в свою профессию.

В 2000 году Юлия Алексеевна окончила Петрозаводский государственный университет по специальности «Лечебное дело». Свою трудовую деятельность доктор начала в Сортавальской ЦРБ. Здесь Юлия Алексеевна прошла программу интернатуры по хирургии и посвятила любимому делу свыше 20 лет.

Юлия Алексеевна всегда пользовалась заслуженным, искренним уважением среди коллег и пациентов. Хирургия — это всегда ответственность. Глубокие знания и профессиональный опыт Новожиловой Ю.А. определяли желание многих пациентов обратиться за помощью именно к ней. Прекрасный, внимательный специалист, она всегда находила нужные слова и до последнего была готова помочь каждому пациенту.

Коллектив Сортавальской ЦРБ выражает искренние соболезнования родным и близким Юлии Алексеевны. Доктор оставила о себе добрую память, а светлые воспоминания о ней всегда буду жить в сердцах тысяч благодарных пациентов и коллег по работе.

Дата и время прощания с Юлией Алексеевной будут сообщены позже.