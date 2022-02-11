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«Ускорение коленом»: глава Карелии назвал метод, как надо было решать вопрос с аэродромом на севере

Новости. Общество
15:07, 13 Февраля 2022
фото: Артур Парфенчиков © «Столица на Онего»

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Глава Карелии Артур Парфенчиков возмутился срывом работ, связанных с формированием участка для нового аэродрома в Костомукше.

Об этом губернатор заявил на совещании правительства, посвященном социально-экономическому развитию города горняков.

На совещании был поднят вопро о перепроектирование границ зеленой зоны, необходимом для строительства. В прошлом году местные власти дважды возвращали документацию подрядчику на доработку и в итоге решили поменять фирму.

«Чего вы этой компании не дали, что называется, ускорения коленом еще в апреле месяце, когда они вам сделали неизвестно что? Чего вы ждали до ноября?» — изумился Парфенчиков.

«Все ускорения были приданы, но, к сожалению, за те средства, которые у нас имелись в бюджете, более компетентную компанию мы привлечь не могли», — ответил губернатору глава Костомукшского городского округа.

Какие перспективы у этого проекта, чтайте в статье «Самое главное в нашей работе — не строить воздушных замков».

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