Услуги секс-кукол предлагают включить в ОМС, чтобы повысить качество жизни

В областном Заксобрании Ленинградской области губернатора просят поддержать запуск пилотного проекта госпомощи производству секс-кукол.

Депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров подготовил обращение к губернатору Александру Дрозденко с просьбой поддержать запуск пилотного проекта господдержки производства роботов для секса, сообщает 78.ru. Он предложил также внести секс-услуги с использованием кукол в территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

- Реализация рассматриваемых в настоящем обращении предложений позволит комплексно урегулировать возникающие в настоящее время общественные правоотношения по легальному использованию роботизированных, оснащенных технологией искусственного интеллекта секс-роботов, будет способствовать улучшению условий уровня и качества жизни отдельных категорий граждан, по разным причинам испытывающих проблемы с сексуальной жизнью, а также снижению уровня венерических заболеваний, - говорится в документе.

При этом в начале месяца Владимир Петров внес в региональное Заксобрание документ с противоположным смыслом. Он предложил распространить законодательство, касающееся наказаний за организацию проституции, на заведения с роботизированными куклами.

Парламентарий рассказал 78.ru, что поводом послужило обращение предпринимателей, которые хотели бы открыть такое заведение, но не знают, как это будет трактоваться с точки зрения закона. Сам Петров против борделей с секс-роботами. В связи с этим обращение к губернатору выглядит троллингом коллег, которые прохладно отнеслись к законопроекту. Федеральная инициатива о введении уголовной ответственности за организацию борделей с секс-роботами может быть рассмотрена 28 февраля.