Услуги такси подорожают вслед за ростом цен на топливо

Тарифы на поездки в такси в этом году могут увеличиться еще на 5–10% на фоне роста цен на топливо - причем дорожает не только бензин, но и автомобильный газ.

Об этом заявили "Известиям" в Общественном совете по развитию такси и компаниях-перевозчиках.

В 2021 году уже произошла коррекция примерно на 2%. Если же повышение цен на услуги такси произойдет на уровне 5–10%, как прогнозируют в общественном совете, то средний чек по стране может вырасти в пределах 10–15 рублей, ожидает представитель сервиса заказа такси "Максим" Павел Стенников. "Изменение цен на топливо, естественно, влияет на средневзвешенную начальную стоимость километра пути у таксомоторных перевозчиков, но это лишь один из факторов ценообразования в такси. Стоимость услуги перевозки зависит не только от цен на бензин и газ как части комплекса затрат на ведение деятельности, но также от дорожных и погодных условий, сезонности, конкуренции", — обратил внимание Павел Стенников. Что происходит с ценами на бензин и газовое моторное топливо в Карелии, читайте здесь.