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Новости. Общество
11:10, 23 Октября 2019
фото: Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Услуги ЖКХ, которые подешевели в Карелии в 2018 году, наверстали упущенное

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Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Карелии за 9 месяцев 2019 года выросла на 2,7% - в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В 2018 году за 9 месяцев услуги ЖКХ подорожали всего на 0,6%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2019 года.

В прошлом году цены почти на все виды ЖКХ услуг снизились, а в текущем году выросли.

Что это за услуги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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новый
2019-10-23 11:30:04
Не обнищают людишки. Все дворы кредитными кастрюлями заставлены, а всё ноют, что плохо живут.
Сергей
2019-10-23 11:29:47
Выборы прошли.
zanoza
2019-10-23 11:18:00
Естественно! Рост НДС вызвал рост цен на всё!
Гость
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