Услуги ЖКХ, которые подешевели в Карелии в 2018 году, наверстали упущенное

Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Карелии за 9 месяцев 2019 года выросла на 2,7% - в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

В 2018 году за 9 месяцев услуги ЖКХ подорожали всего на 0,6%.

Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2019 года.

В прошлом году цены почти на все виды ЖКХ услуг снизились, а в текущем году выросли.

Что это за услуги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".