Услуги ЖКХ, которые подешевели в Карелии в 2018 году, наверстали упущенное

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Стоимость жилищно-коммунальных услуг в Карелии за 9 месяцев 2019 года выросла на 2,7% - в 4,5 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
В 2018 году за 9 месяцев услуги ЖКХ подорожали всего на 0,6%.
Это следует из доклада Карелиястата "Социально-экономическое положение Республики Карелия" за январь-сентябрь 2019 года.
В прошлом году цены почти на все виды ЖКХ услуг снизились, а в текущем году выросли.
Что это за услуги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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