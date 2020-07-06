Уснувший на улице петрозаводчанин оговорил собутыльницу

В полицию с заявлением о хищении обратился 32-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.
Он рассказал полицейским, что познакомился с девушкой в одном из баров в микрорайоне Пятый поселок. Через время они переместились на улицу, где позднее мужчина и проснулся, но уже без телефона.
Горожанин заподозрил в краже новую знакомую.
Однако оперативники выяснили, что девушка не имеет отношения к преступлению и установили личность 31-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что нашел телефон на улице, украл и продал за 3,5 тысячи рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее жительница поселка в Карелии "проспала" телефон.
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