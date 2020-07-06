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Уснувший на улице петрозаводчанин оговорил собутыльницу

Новости. Криминал
13:00, 07 Июля 2020
фото: © Столица на Онего
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В полицию с заявлением о хищении обратился 32-летний горожанин, сообщили в МВД Карелии.

Он рассказал полицейским, что познакомился с девушкой в одном из баров в микрорайоне Пятый поселок. Через время они переместились на улицу, где позднее мужчина и проснулся, но уже без телефона.

Горожанин заподозрил в краже новую знакомую.

Однако оперативники выяснили, что девушка не имеет отношения к преступлению и установили личность 31-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что нашел телефон на улице, украл и продал  за 3,5 тысячи рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее жительница поселка в Карелии "проспала" телефон.

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