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Новости. Общество
13:01, 27 Марта 2018

"Россети" объявили о начале сбора заявок на участие во Всероссийской олимпиаде школьников

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Отборочный этап олимпиады для учащихся 9 и 10 классов будет проходить в эти выходные.

31 марта стартует Всероссийская олимпиада школьников ПАО "Россети". В Республике Карелия отборочный этап олимпиады пройдет на базе Физико-технического института ПетрГУ.

Олимпиада проводится для учащихся 9 и 10 классов. Проверка знаний будет организована в очной форме в течение двух дней: 31 марта (по предметам "математика" и "информатика") и 1 апреля ("физика"). Выполнение заданий по всем трем предметам обязательное. Участники, успешно прошедшие отборочный тур, будут направлены на второй этап, который состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге.

Победители и призеры олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене одного из образовательных центров на морском побережье.  Также планируется, что победители олимпиады будут приглашены для участия в разработке передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России.

Заявку на участие в отборочном туре можно подать до 28 марта включительно. Заявки и согласие на обработку персональных данных необходимо направить по электронной почте: suvorova@karelenergo.ru; taracheva@karelenergo.ru.

 

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Комментарии

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Бриг
2018-03-27 15:14:36
А Россетям делать больше нечего , деньги разбазаривать народные. Опоры дальше меняйте по Карелии , сгнили все.
Гость
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