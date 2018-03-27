"Россети" объявили о начале сбора заявок на участие во Всероссийской олимпиаде школьников

Отборочный этап олимпиады для учащихся 9 и 10 классов будет проходить в эти выходные.

31 марта стартует Всероссийская олимпиада школьников ПАО "Россети". В Республике Карелия отборочный этап олимпиады пройдет на базе Физико-технического института ПетрГУ.

Олимпиада проводится для учащихся 9 и 10 классов. Проверка знаний будет организована в очной форме в течение двух дней: 31 марта (по предметам "математика" и "информатика") и 1 апреля ("физика"). Выполнение заданий по всем трем предметам обязательное. Участники, успешно прошедшие отборочный тур, будут направлены на второй этап, который состоится 21 апреля в Санкт-Петербурге.

Победители и призеры олимпиады получат право участвовать в энергетической проектной смене одного из образовательных центров на морском побережье. Также планируется, что победители олимпиады будут приглашены для участия в разработке передовых инфраструктурных и технологических проектов, актуальных для электросетевого комплекса России.

Заявку на участие в отборочном туре можно подать до 28 марта включительно. Заявки и согласие на обработку персональных данных необходимо направить по электронной почте: suvorova@karelenergo.ru; taracheva@karelenergo.ru.