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Успейте принять участие в акции «Весна без долгов!»

Новости. Общество
15:32, 26 Мая 2021

Через неделю, во вторник, завершается акция ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал».

Вы еще успеваете принять в ней участие!  Выиграть призы могут добросовестные плательщики и те, кто успеет погасить долг за услуги водоснабжения и водоотведения до 1 июня. Если задолженности у вас нет, достаточно до 1 июня оплатить текущую квитанцию.  

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Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел, призы – подарочные сертификаты в один из торговых центров города.

О выигрыше потребители будут уведомлены: сотрудники «РКС-Петрозаводск» оповестят счастливчиков по телефону.

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте АО «ПКС-Водоканал» pks-vodokanal.ru.

Оплатить счета клиенты могут дистанционно с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн или через официальный сайт ООО «КРЦ» www.крц10.рф.

Другие способы оплаты счетов:
• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК
• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков
• В отделениях АО «Почта России»

Платите за коммунальные услуги вовремя и не упустите возможность принять участие в акции!

 

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