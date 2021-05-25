Успейте принять участие в акции «Весна без долгов!»

Через неделю, во вторник, завершается акция ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал».

Вы еще успеваете принять в ней участие! Выиграть призы могут добросовестные плательщики и те, кто успеет погасить долг за услуги водоснабжения и водоотведения до 1 июня. Если задолженности у вас нет, достаточно до 1 июня оплатить текущую квитанцию.

Победители будут определены с помощью генератора случайных чисел, призы – подарочные сертификаты в один из торговых центров города.

О выигрыше потребители будут уведомлены: сотрудники «РКС-Петрозаводск» оповестят счастливчиков по телефону.

Узнать, есть ли у вас задолженность, и передать показания индивидуальных приборов учета можно по телефону колл-центра 56-04-31 или в личном кабинете на официальном сайте АО «ПКС-Водоканал» pks-vodokanal.ru.

Оплатить счета клиенты могут дистанционно с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн или через официальный сайт ООО «КРЦ» www.крц10.рф.

Другие способы оплаты счетов:

• В офисах, терминалах и банкоматах Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК

• В офисах, терминалах и банкоматах прочих банков

• В отделениях АО «Почта России»

Платите за коммунальные услуги вовремя и не упустите возможность принять участие в акции!