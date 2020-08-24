Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Дата оглашения приговора обвиняемому во взятках бывшему замглавы Госкомимущества Карелии перенесена 2
24.08.2020 14:59
Водитель насмерть разбился в ДТП в Карелии
24.08.2020 15:15
Подрядчика оштрафовали за опасный ремонт дорог в Карелии
24.08.2020 15:52
Три микрорайона Петрозаводска на время останутся без электричества 3
24.08.2020 15:20
Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко призвала не политизировать международную конференцию 10
24.08.2020 16:59

Успейте получить права на мотоцикл

Новости. Экономика
13:05, 25 Августа 2020
фото: © автошкола "Престиж"
Загрузка...

Если по каким-то причинам вы хотели, но еще не получили права на категорию А (мотоцикл), – самое время сделать это.

Мотосезон на севере короток, и зимой обучение езде на двухколесных машинах, как правило, не проводится. А если и проводится, то экзамен ГИБДД все равно не примет – опасно "фигурять" на холодном асфальте (не говоря уже о снеге).

Так что в первых числах ноября подготовка мотоциклистов останавливается до апреля.

Сейчас – последняя возможность пройти в этом году обучение и получить права мотоциклиста.

Обучение на категорию А требует меньшего количества часов, чем на В (легковой автомобиль). Поэтому выучиться можно быстрее. Без особого напряжения можно уложиться в два месяца и выйти на экзамен ГИБДД.

Кстати, страшный и ужасный "город", который так пугает будущих водителей, на мотоцикле не сдается – только теория и площадка.

И еще о хорошем. С этого года, в автошколе "Престиж" можно выучиться на категорию А за полцены. Приходите учиться на одну из "профессиональных" категорий, например на D (автобус) и учитесь водить мотоцикл вдвое дешевле!

Есть и очень интересный вариант обучения на две категории стразу – А+В. Это тоже экономит хорошие деньги.

В автошколе "Престиж" несколько мотоциклов и поэтому никаких очередей на вождение нет. Теорию можно изучать онлайн, слушая лекции преподавателя из дома. Но и традиционно – в классе. Классы "Престижа" располагаются в разных районах города, и всегда есть возможность подобрать тот, что ближе к дому.

Приходите прямо сейчас и получайте права на мотоцикл уже в этом году.

Узнать больше и записаться в автошколу "Престиж" можно по телефону 27-45-45.

На правах рекламы

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.08.2020, 15:02
ГИБДД Петрозаводска ищет водителя внедорожника, проложившего свой путь через перекресток (ВИДЕО)
23.08.2020, 20:31
Два человека разбились в смертельном ДТП в Карелии (ФОТО и ВИДЕО)
20.08.2020, 12:52
Вступают в силу изменения по отмене регистрации ИП: разъяснения бизнес-омбудсмена в Карелии
24.08.2020, 16:05
Зарплаты заведующих детсадов в Петрозаводске отличаются в разы
18.08.2020, 16:41
Бесплатное питание школьников для Карелии будет платным
24.08.2020, 12:44
Директор лицея №1 возглавила тройку самых высокооплачиваемых школьных руководителей Петрозаводска

Аналитика

Сегодня 09:35
Капитал
Карельские рыбные заводы не останавливают работу даже в кризис
Пищевые и перерабатывающие предприятия, пожалуй, не пережили такого серьезного испытания новыми экономическими условиями, как сферы пассажирских перевозок, культуры или услуг.
В Петрозаводске открылся новый аэровокзальный комплекс
24.08.2020 10:05
"Это неслучайная смерть" 3
24.08.2020 09:31
Карелии прогнозируют медленное вымирание 2
21.08.2020 11:27
ФЦП к 100-летию республики: не провалили, но скорректировали 4
21.08.2020 09:40
Вся аналитика

Чтиво

21.08.2020 11:05
Без политики
Подготовьте ребёнка к школе быстро и недорого
Лето заканчивается и совсем скоро наступит новый учебный год.
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
17.08.2020 11:11
"Кемска волость" как товарный знак 2
11.08.2020 15:50
архив чтиво

Медиа

"Полумарафон ЗаБег" в Петрозаводске
03.08.2020 09:21
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»