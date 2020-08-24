Успейте получить права на мотоцикл

Если по каким-то причинам вы хотели, но еще не получили права на категорию А (мотоцикл), – самое время сделать это.

Мотосезон на севере короток, и зимой обучение езде на двухколесных машинах, как правило, не проводится. А если и проводится, то экзамен ГИБДД все равно не примет – опасно "фигурять" на холодном асфальте (не говоря уже о снеге).

Так что в первых числах ноября подготовка мотоциклистов останавливается до апреля.

Сейчас – последняя возможность пройти в этом году обучение и получить права мотоциклиста.

Обучение на категорию А требует меньшего количества часов, чем на В (легковой автомобиль). Поэтому выучиться можно быстрее. Без особого напряжения можно уложиться в два месяца и выйти на экзамен ГИБДД.

Кстати, страшный и ужасный "город", который так пугает будущих водителей, на мотоцикле не сдается – только теория и площадка.

И еще о хорошем. С этого года, в автошколе "Престиж" можно выучиться на категорию А за полцены. Приходите учиться на одну из "профессиональных" категорий, например на D (автобус) и учитесь водить мотоцикл вдвое дешевле!

Есть и очень интересный вариант обучения на две категории стразу – А+В. Это тоже экономит хорошие деньги.

В автошколе "Престиж" несколько мотоциклов и поэтому никаких очередей на вождение нет. Теорию можно изучать онлайн, слушая лекции преподавателя из дома. Но и традиционно – в классе. Классы "Престижа" располагаются в разных районах города, и всегда есть возможность подобрать тот, что ближе к дому.

Приходите прямо сейчас и получайте права на мотоцикл уже в этом году.

Узнать больше и записаться в автошколу "Престиж" можно по телефону 27-45-45.

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