Установка российского софта на смартфоны может стать обязательной

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила предложения к законопроекту, который обяжет производителей смартфонов предустаналивать на них приложения разработчиков из России.
Согласно документу, производители смартфонов также должны разрешить пользователям полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных, чтобы у покупателей была возможность выбирать и заменять предустановленные программы.
Документ уже направлен в правительство, пишет "Коммерсантъ".
В Госдуме одобрили эту идею. Там считают, что предложение ФАС позитивно отразится на развитии отечественного программного обеспечения.
Подробнее читайте на "Вестях Карелии".
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