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Новости. Общество
09:10, 30 Июля 2018

Установка российского софта на смартфоны может стать обязательной

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подготовила предложения к законопроекту, который обяжет производителей смартфонов предустаналивать на них приложения разработчиков из России.

Согласно документу, производители смартфонов также должны разрешить пользователям полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных, чтобы у покупателей была возможность выбирать и заменять предустановленные программы.

Документ уже направлен в правительство, пишет "Коммерсантъ".

В Госдуме одобрили эту идею. Там считают, что предложение ФАС позитивно отразится на развитии отечественного программного обеспечения.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".

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