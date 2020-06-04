Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса

Глава Карелии вводит дополнительные ограничения в учреждениях, где работники контактируют с посетителями.

Во время прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал сегодня о введении новых ограничений.

"Мы с 22 июня вводим обязательное ношение защитных очков и экранов или установку стационарных экранов в учреждениях, где происходит контакт работника с неограниченным кругом лиц. Это магазины, почта, госучреждения. Мы, с одной стороны, что-то ослабляем (откроем общепит, туризм будем двигать), но мы и насыщаем систему организации работы этих учреждений дополнительными требованиями", - сказал глава Карелии.