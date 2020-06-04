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Установка защитных экранов станет обязательной в учреждениях Карелии из-за коронавируса

Новости. Общество
12:36, 05 Июня 2020
фото: © кадр из видео/ Прямая линия главы Карелии / паблик "Республика Карелия"
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Глава Карелии вводит дополнительные ограничения в учреждениях, где работники контактируют с посетителями.

Во время прямой линии глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал сегодня о введении новых ограничений.

"Мы с 22 июня вводим обязательное ношение защитных очков и экранов или установку стационарных экранов в учреждениях, где происходит контакт работника с неограниченным кругом лиц. Это магазины, почта, госучреждения. Мы, с одной стороны, что-то ослабляем (откроем общепит, туризм будем двигать), но мы и насыщаем систему организации работы этих учреждений дополнительными требованиями", - сказал глава Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-06-05 14:59:09
Не будете больше жить в своем любимом семнадцатом веке. Вирус переформатирует.
Клещ
2020-06-05 14:36:11
перчатки и бахилы то на очереди уже?
Leopol'd
2020-06-05 14:20:06
Точно по анекдоту про Горбачева.
- М. С. всё, все куры сдохли!
- Жаль! У меня ещё столько хороших идей!

Фантазии генерит каждый день. То решил дистанции по 4м заявить, то запрет на выезд на собственную дачу, теперь новая, гениальная идея. Пристав - это универсальная специальность.
ДЖОН
2020-06-05 13:15:37
Во-первых, давайте без произвола - есть официальные рекомендации ВОЗ, Минздрава, ими и нужно руководствоваться. Эти меры необходимы при общении здорового человека с больным. И почему нас всех априори в больные записали?
Во-вторых, выделения при дыхании человека перелетают любые барьеры, что не раз демонстрировалось в Интернете.
Дима
2020-06-05 14:07:02
ДЖОН, это у нас презумпция виновности, наверное: человек считается больным, пока не докажет обратное))
zanoza
2020-06-05 12:48:45
Ну вот, дожили до защитных экранов, маски уже не котируются.
banan
2020-06-05 14:26:44
zanoza, ктото прикупил себе к масочному заводику еще и линию по производству оргстекла) милейше. просто милейше
Гость
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