Установлен предельный размер пособия по безработице на 2021 год

В 2021 году максимальный размер пособия по безработице составит 12130 рублей — на том же уровне, который был установлен в 2020 году.

Распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

"Изначально это было временной мерой поддержки безработных граждан в период распространения коронавируса. Однако в конце года было принято решение сохранить максимальную планку пособия на этом же уровне",— говорится в сообщении правительства РФ.

Первые три месяца будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимального уровня пособия, а вторые три месяца — 60%, но не более 5000 рублей.

Минимальный размер сохраняется на уровне 1500 рублей.

В марте 2020 года власти увеличили максимальный размер пособия по безработице с 8000 рублей до уровня минимального размера оплаты труда (МРОТ) - 12130 рублей.

В 2021 году МРОТ вырос до 12792 рублей, но это не повлияло на предельный размер пособия по безработице.