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Установлен ранее неизвестный механизм заражения коронавирусом

Новости. Общество
21:05, 19 Августа 2020
фото: © Сергей Карпухин/ТАСС
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Немецкие ученые раскрыли механизм проникновения коронавируса SARS-CoV-2 в клетку.

Так, специалисты досконально изучили структуру поверхности патогенна с использованием криоэлектронной томографии и молекулярного моделирования.

Благодаря этому удалось проанализировать S-белок вируса или так назывемый шип, которым он "цепляется" за здоровые клетки, пишут "Известия" со ссылкой на Science.

Выяснилось, что глобулярная часть "шипа", содержащая связующий рецептор соединена с механизмами, необходимыми для слияния с клеткой, гибкой ножкой.

Эта ножка из трех частей придает стеблю гибкость и позволяет рецептору перемещаться в поисках материала, за который можно уцепиться на здоровой клетке.

При этом ножка покрыта гликанами, которые не позволяют ее атаковать нейтрализующими антителами.

Ученые полагают, что открытие позволит подобрать препараты против гликанов и эффективно бороться с коронавирусом еще на стадии заражения.

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Комментарии

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кир
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