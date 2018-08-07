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Новости. Общество
09:48, 07 Августа 2018

Установленные по программе благоустройства детские городки в Карелии быстро приходят в негодность

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Активисты Народного фронта в Карелии оценили состояние детских площадок, установленных во дворах Костомукши в 2017 году в рамках программы "Комфортная городская среда". В ходе рейдов выявлено немало недостатков.

Так, на детской площадке у дома 15 по улице Ленина часть конструкций сломана: подвесные деревянные шагомеры и ступеньки пришли в негодность. В городке у дома 17 по улице Ленина кроме шагомеров сломано баскетбольное кольцо. Территория обеих площадок захламлена мусором, отмечают "фронтовики".

В детском городке у дома 1 по улице Парковой нет освещения, не скошена трава, во время дождя образуется большая лужа. Сломан спортивный инвентарь, торчит арматура, разбито оргстекло на баскетбольном щите. Состояние подвесных деревянных шагомеров и каната представляют опасность для детей, считают общественники.

"На детской площадке по улице Первомайская, 8 нет освещения, отсутствуют урны. Городок представляет опасность, поскольку имеются неровности (торчит фундамент).  А на спортивной площадке по улице Ленина, 21 тренажеры выходят из строя (ломаются подшипники), покрываются ржавчиной. На конструкциях образуются сколы лакокрасочного покрытия", - сказано в сообщении ОНФ.

Кроме того, на всех детских площадках отсутствуют информационные стенды с инструкцией по эксплуатации городков и номерами телефонов службы спасения, скорой помощи.

"К сожалению, состояние некоторых детских игровых городков, установленных в рамках программы "Комфортная городская среда" всего год назад, действительно оставляет желать лучшего. Часть конструкций небезопасна для детей. Поэтому мы обратились в администрацию Костомукшского городского округа с просьбой принять меры к устранению выявленных недостатков", - сказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Оксана Шаманская.

По мнению сопредседателя регионального штаба ОНФ в Карелии, координатора Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в регионе Анны Лопаткиной, представителям администрации Костомукши и других муниципалитетов необходимо определить механизм содержания детских и спортивных площадок, установленных по программе благоустройства.

"Важно определить ответственных лиц и принять меры к их понуждению содержать должным образом данное имущество – объекты благоустройства. Если спустя год за детскими площадками уже никто не следит, они постепенно разрушаются, то что будет в следующем году? Новые площадки, установленные в рамках программы по благоустройству, как правило, включали в общедомовое имущество, устанавливали тариф по их содержанию. И теперь жители, которые оплачивают это имущество, должны своевременно обращаться в свои управляющие компании – требовать ремонта и надлежащего содержания городков. И сами управляющие компании не должны оставаться в стороне. Если получаете за эту работу средства с жильцов, мониторьте ситуацию, не доводите площадки до разрухи", - отметила Анна Лопаткина.

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Комментарии

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Изя
2018-08-07 10:02:53
Кроме ОНФ то больше чиновников в структуре гос.власти никого уже не осталось , чтобы следить за состоянием объектов . ?
Dredd
2018-08-07 10:34:23
Изя, деньги освоены. А что еще и следить надо?
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