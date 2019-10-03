Устаревшие операционные системы iOS и Android останутся без поддержки WhatsApp

WhatsApp с 1 февраля 2020 года прекратит поддержку мессенджера на устаревших операционных системах iOS и Android, а также на старых смартфонах.

"WhatsApp с 1 февраля 2020 года прекращает поддержку ряда устаревших мобильных операционных систем. Поддержка всех версий Windows Phone окончательно прекратится 31 декабря 2019 года, а ещё через несколько недель поддержку утратят некоторые версии iOS и Android", — говорится в сообщении портала Beebom.

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