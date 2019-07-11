Устаревшие свалки в Карелии заменят современными мусорными полигонами

Одна из главных целей стартовавшей в республике реформы — ликвидировать небезопасные для окружающей среды места складирования отходов.

В ближайшие годы в Карелии должны быть ликвидированы все мусорные свалки, не отвечающие современным экологическим требованиям. Об этом глава Карелии Артур Парфенчиков заявил во время прямой линии по мусорной реформе, которая прошла 8 июля в социальной сети "ВКонтакте".

"Количество свалок в Карелии увеличивается, и мы уже не можем жить в этой системе. Мы должны понимать, что через 10-15 лет ситуация может стать практически неуправляемой, должны думать, что мы оставим своим детям и внукам. Поэтому у нас есть конкретная задача: ликвидация тех свалок с мусором, которые мы накопили за последние десятилетия. Они портят нашу природу и не справляются с нагрузкой", - сказал руководитель региона.



Существующие в Карелии легальные свалки перестали отвечать экологическим требованиям, отметил министр природных ресурсов и экологии республики Алексей Щепин. Это произошло из-за того, что за последние десятилетия серьезно изменился состав попадающего на них мусора: в его структуре становится всё больше пластика и других опасных для почвы компонентов, от действия которых эти свалки не способны защитить окружающую среду.

"Необходимо строительство новых, современных объектов, которые бы максимально снизили нагрузку на природу, исключили бы ее практически. Такие технологии в мире есть, их используют в том числе наши скандинавские коллеги. Наша задача — подыскать наиболее оптимальные экологически чистые технологии, привезти их в республику и обеспечить с их помощью решение задач экологической безопасности и цивилизованной переработки отходов", - подчеркнул министр.

Вместо свалок в республике должны появиться современные мусорные полигоны, способные исключить вредное воздействие отходов на почву и воду. Число таких полигонов и места их расположения будут зафиксированы в новой территориальной схеме обращения с ТКО, предложения по которой продолжает принимать Минприроды.



“Сегодня наша работа по ликвидации свалок состоит в том, что мы перевозим мусор с места на место. Меня не устраивает, когда мы просто берем мусор из одного места и везем его в Орзегу. Мы рапортуем людям: ликвидировали свалку там-то, а мусор куда мы вывезли? В ту же Майгубу, Орзегу или на другую из 18 санкционированных свалок. Я не могу сказать, что вывозить мусор на эти свалки - великолепное экологическое решение”, - заявил Артур Парфенчиков.

Алексей Щепин добавил, что ликвидация санкционированных свалок в Карелии уже началась. В рамках национального проекта "Экология" власти республики выделили средства на проектирование ликвидации и рекультивации трех свалок, расположенных в границах городов. Это свалки в Беломорске, Пудоже и Питкяранте.

Кроме того, в республике продолжается работа по ликвидации нелегальных свалок. На эти цели в 2019 году региональный Минстрой получил 18,8 млн рублей.

Во время прямой линии главы Карелии в соцсети «ВКонтакте» Артур Парфенчиков рассказал о целях и приоритетах мусорной реформы в республике, а также ответил на самые актуальные вопросы жителей региона. Трансляцию и ее запись посмотрели более 95 тысяч человек.