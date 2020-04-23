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Устранено главное препятствие для выплаты зарплаты работникам закрытых предприятий Карелии

Новости. Общество
11:11, 24 Апреля 2020
фото: pixabay
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Организациям и ИП в Карелии больше не придется доказывать, что они платили своим работникам зарплату на уровне средней по отрасли – такое условие было обязательным для получения компенсаций из бюджета.

Это следует из разъяснений новых мер поддержки бизнеса в условиях пандемии коронавируса, опубликованных на официальном сайте Минэкономразвития Карелии.

Юрлица и ИП, которые приостановили деятельность на период карантинных мероприятий, могут получить из бюджета компенсацию затрат на выплату зарплаты работникам. Раньше они могли претендовать на такую помощь только в том случае, если зарплата работников была не ниже средней по отрасли. Такое условие было главным препятствием для получения компенсаций, и теперь оно отменено.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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