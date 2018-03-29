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Новости. Общество
20:40, 29 Марта 2018

"Утечка мозгов" за три года увеличилась вдвое, заявили в РАН

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Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов выросло с 20 тыс. в 2013 году до 44 тыс. в 2016 году, рассказал главный ученый секретарь президиума РАН Николай Долгушкин.

"С 1990 года количество исследователей в стране уменьшилось в 2,7 раза, а среднегодовое сокращение персонала, который занимается исследованием и разработками, с 2000 года составляет 1,3% в год", — цитирует Долгушкина РБК.

В Европейском Союзе и США количество ученых выросло на 2-3%, а в Бразилии, Корее и Китае — от 7% до 10%.

"Ситуация осложняется продолжающейся и даже возросшей в последние годы утечкой человеческого капитала. Число эмигрировавших высококвалифицированных специалистов в 2013 году выросло с 20 тыс до 44 тыс в 2016 году", — подчеркнул он.

Отдельно Долгушкин заметил, что количество ученых снизилось и в институтах Федерального агентства научных организаций (ФАНО). За последние три года их число уменьшилась с 69,5 тыс. до 67 тыс. Процент сотрудников со степенью докторов наук упал с 13,8% до 13%, а кандидатов — с 31,7% до 30%.

"И остается серьезная возрастная проблема. Хотя доля исследователей в возрасте до 39 лет выросла с 41% до 43,3%, средний возраст исследователя превысил 50 лет, а каждый третий достиг пенсионного возраста", — указал Долгушкин.

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