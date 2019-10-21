"Утекли" в сеть кредитные истории с персональными данными миллиона россиян

Специалист по кибербезопасности Боб Дяченко обнаружил, что в открытом доступе в интернете находились кредитные истории более миллиона россиян, полученные из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс».

"Российское агентство онлайн-кредитов открыло свою базу данных с информацией о кредитах и скоринговом балле, в т.ч. кредитные истории Equifax Russia более миллиона россиян; номерами мобильных телефонов операторов МТС; Мегафон и тысячи других данных. БД впервые проиндексирована 28 августа", — написал он в Twitter.

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