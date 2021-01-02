Утраты года: Карелия в 2020 году простилась с целым рядом известных людей

В минувшем году из жизни ушли многие известные жители Карелии. Некоторые из этих потерь связаны с пандемией коронавируса.

Жертвой COVID-19 стал создатель школы самбо в Карелии Илья Шегельман. Доктор технических наук, профессор, заслуженный тренер России по самбо, экс-депутат карельского парламента скончался на 77 году жизни в монопрофильном центре на базе госпиталя для ветеранов войн.

Коронавирус не пощадил и создателя горного парка "Рускеала" Александра Артемьева, благодаря идеям которого у нас есть не только уникальный парк, но и фестиваль "Ruskeala Simfony", и Рускеальский экспресс.

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