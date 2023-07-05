Утром 7 июля остановится движение по ведущей в Карелию трассе

Движение по трассе «Кола» будет остановлено в Ленинградской области.

Трасса «Кола» в Ленинградской области окажется полностью перекрыта из-за разводки Ладожского моста. Об этом проинформировали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад». Движение по трассе будет остановлено 7 июля в течении 45 минут, с 10.00 до 10.45 утра.

«В период с 10:00 до 10:45 для прохода вверх по реке яхт „Auroraborealis“ и „Axioma“ с максимальным высотным габаритом 19 метров будет производиться разводка моста через реку Нева на 40 километре федеральной автомобильной дороги Р-21 „Кола“, расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

В Управлении напомнили, что разводка Ладожского моста производится при температуре наружного воздуха не более +25 ºС и скорости ветра не более 15 м/с.