Утром в центре Петрозаводска горела будка охранника на автостоянке

Женщина-охранник получила ожоги, когда пыталась потушить огонь.

О пожаре «Столице на Онего» сообщил читатель. Он же прислал в редакцию фото и видео с места происшествия.

Как рассказал очевидец, в среду утром, 27 декабря, приблизительно в 6.50 загорелась будка охранника на автостоянке, которая находится на улице Ленинградской — между автозаправкой и школой искусств. Предположительно причиной возгорания стало короткое замыкание в электропроводке. Очевидцы вызвали наряд пожарных, сообщил читатель.

Пожар случился в тот момент, когда охранник прочищала прилегающую территорию. Когда произошло возгорание, телефон находился внутри помещения. Пожарных вызывали собственники машин. Женщина-охранник пыталась потушить огонь подручными средствами, в результате чего получила незначительные ожоги лица, рук и спины, рассказал очевидец. Ей вызвали бригаду «скорой».

Благодаря оперативным действиям читателя наряд пожарных был вызван незамедлительно и ни одна машина не пострадала.

Обстоятельства происшествия уточняются.