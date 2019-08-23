Утром на пожаре в Карелии нашли труп

Пожар произошел в пятницу, 23 августа, в деревне Ишанино, сообщили в Следкоме Карелии.

Пожар начался в 6.39 в бытовке в д. Ишанино Прионежского района произошел пожар, по информации МЧС Карелии.



При тушении пожара в бытовке, расположенной на придомовой территории строящегося частного деревянного дома, было обнаружено тело мужчины.



Причины пожара и смерти потерпевшего устанавливаются.

В настоящее время проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение.