Утром в Карелии произошел пожар в жилом доме

Пожар произошел 10 октября в Сортавальском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В 5.25 пожарно-спасательные подразделения привлекались для ликвидации пожара в жилом доме в п. Хелюля на ул. Вокзальной, 7А. В 5.44 пожар ликвидирован.

Сгорела одна из комнат на площади 7 кв м.



Причина, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.