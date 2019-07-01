Утром в Карелии сгорел дачный дом

Пожар произошел в Бесовце 1 июля, сообщили в МЧС Карелии.

В 8.12 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в Бесовце в дачном кооперативе "Нептун". В 10.02 пожар ликвидирован.

Дачный дом площадью 25 кв м полностью сгорел.

Погибших и пострадавших нет.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.