Утром в Карелии сгорел дачный дом

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Пожар произошел в Бесовце 1 июля, сообщили в МЧС Карелии.
В 8.12 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска и Прионежского района привлекались для ликвидации пожара в дачном доме в Бесовце в дачном кооперативе "Нептун". В 10.02 пожар ликвидирован.
Дачный дом площадью 25 кв м полностью сгорел.
Погибших и пострадавших нет.
Причины, виновные, ущерб устанавливаются.
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