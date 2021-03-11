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Четыре автомобиля столкнулись у одного дома в Петрозаводске (ВИДЕО)

Новости. Происшествия
14:54, 12 Марта 2021
фото: © кадр из видео
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На улице Краснофлотская дорогу не поделили сразу четыре автомобиля.

Утром 12 марта на улице Краснофлотская возле Республиканского психоневрологического диспансера с разницей в 2 часа произошло 2 ДТП с участием легковых автомобилей.

Сначала в 8 утра универсал, выехавший со двора, лоб в лоб столкнулся с внедорожником, двигавшимся по улице Краснофлотской в сторону Первомайского проспекта.

Сотрудники ГИБДД еще не успели уехать с места ДТП, как произошла еще одна авария. На этот раз две "легковушки", выполняя движение задним ходом, встретили друг друга прямо на дороге, полностью перегородив движение по улице.

Происшествия сняты камерой наблюдения компании Ситилинк. Ролик размещен в паблике "Подслушано у водителей ПТЗ и Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David .
2021-03-12 15:03:26
Кирка, гляди, родные пенаты! Сколько времени ты там провел... :)
врунофф
2021-03-12 15:00:14
заноза на дорогу выскочила. Торопилась в заведение :)
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