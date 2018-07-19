Увеличен налог на землю под ИЖС и жилыми домами в Петрозаводске

Жители Петрозаводска в 2018 году получат уведомления об уплате налога на земельные участки за 2017 год, рассчитанного по повышенным ставкам.

Согласно постановлению Петросовета, ставка налога выросла с 0,1% до 0,3% для владельцев участков под жилыми домами или приобретенными в целях жилищного строительства, сообщают "Вести Карелии".

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