Увеличить число рабочих мест собираются 30% торговых организаций Карелии

Организации розничной торговли Карелии ожидают улучшения ситуации в отрасли во втором квартале 2022 года.

Об этом говорят результаты опроса руководителей компаний, проведенного Карелиястатом.

Большинство руководителей (90%) собираются увеличить или оставить без изменений оборот розничной торговли, 55% респондентов считают, что вырастет объем продаж, а 45% ждут роста прибыли.

Штатную численность собираются увеличить 30% компаний.