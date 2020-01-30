Уволилась директор, со скандалом занявшая пост руководителя лицея №13 в Петрозаводске

Директор лицея №13 Татьяна Черкавская уволилась, сообщили в администрации Петрозаводска.

Татьяна Черкавская, занявшая со скандалом кресло директора лицея №13 в 2017 году, написала заявление об уходе по собственному желанию.

На сегодняшний день исполняющим обязанности директора является Ольга Тулубаева, учитель математики.

Как сообщили источники "Столица на Онего", Черкавская вынуждена была покинуть свой пост после многочисленных жалоб на нее.

В мэрии уточнили, что конкурс на нового директора будет объявлен в марте.

Напомним, до Черкавской директором лицея №13 была Галина Васильева. Ее уволили 23 июня без объяснения причин в разгар выпускного праздника, когда она вручала аттестаты выпускникам. Увольнение Васильевой вызвало большой общественный резонанс.

Тогда родители и педагоги создали петицию, адресованную главе Петрозаводска Ирине Мирошник с требованием не увольнять Галину Васильеву. Сама уволенный директор подала в суд, который проиграла, так как Закон находится на стороне работодателей.

На сегодняшний день Галина Васильева является депутатом Петросовета от КПРФ и активным участником дискуссий в вопросах образования.