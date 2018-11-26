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Новости. Общество
14:24, 26 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Узнали, что произошло с жителем Петрозаводска, провалившимся в трубу

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В МВД Карелии рассказали, как провалившийся в трубу петрозаводчанин попал в полицию.

Ранее сообщалось, что в ночь с 23 на 24 ноября в доме, расположенном по адресу ул.Куйбышева,19-ул.Ленина,4, молодой человек поднялся по лестнице на крышу здания и упал вентиляционную трубу.

На место происшествия выехали спасатели МЧС и вытащили провалившегося. Правда, в ходе спасательной операции пришлось разрушить кирпичную кладку части дома.


Фото "Столицы на Онего"

По информации МЧС, провалившийся петрозаводчанин был извлечен из трубы живым. В медицинской помощи не нуждался.
Как рассказали в МВД Карелии, несостоявшемуся Санта Клаусу 35 лет. Падение в трубу он совершил в состоянии наркотического опьянения около часа ночи.

Жильцы дома, услышав крики и вой в трубе, вызвали МЧС. Спасатели достали провалившегося в трубу мужчину и оставили у дома.

Позже жильцам вновь пришлось обращаться за помощью, но уже не к МЧС, а в полицию: так как спасенный петрозаводчанин зашел в подъезд и разбил все стекла с первого по четвертый этаж.

Прибывшие на вызов полицейские застали дебошира на лестнице в подъезде.

На данный момент ведется следствие, решается вопрос о возбуждении дела.

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Комментарии

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Беня
2018-11-26 17:07:58
У Санты панкреатит, он с "синькой" завязал и теперь весь на кислоте :)
Неравнодушный
2018-11-26 15:29:51
Всё у него будет хорошо, судьба к таким благоволит.
Штази
2018-11-26 15:24:13
Маклауд блин петрозаводский. Ужо из полиции выйдет, почудит.
Гость
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