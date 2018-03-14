Узнали, почему люди не хотят выезжать из разрушающегося дома на улице Державина

В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.

Журналист "Столицы на Онего" побывала в аварийном доме на улице Державина и узнала, почему люди не хотят переезжать из опасного жилья и что им мешает покинуть полуразрушенное здание.

Дом построен в 1950 году и уже давно дышит на ладан. Но чиновники до декабря прошлого года верили, что прогнившее здание можно реанимировать, поэтому упорно не признавали его аварийным. Даже, наоборот, собирались в 2019 году провести в нем капитальный ремонт: укрепить фундамент, починить системы электро- и водоснабжения, утеплить фасад, обить сайдингом. Но эти планы рухнули из-за жалоб жильцов, которые никак не соглашались с тем, что капремонт спасет их жилище.

И 29 декабря 2017 года дом все же признали аварийным и подлежащим сносу. Людей по документам требовалось расселить до 31 декабря 2022 года. Жильцы, не желавшие быть погребенными под обломками дома, продолжили писать жалобы во все инстанции и добились проведения технической экспертизы. По результатам проведенной проверки специалисты в феврале этого года вынесли вердикт: "дом не подлежит восстановлению и опасен для проживания". Людей необходимо срочно переселять.

Что происходит сегодня в доме №16 по улице Державина и почему людей собираются выселять с полицией, читайте в материале "Жизнь "под снос".