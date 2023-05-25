Узнали состояние водителя, в чьей машине под Петрозаводском взорвался газовый баллон

Днем 26 мая на Суоярвском шоссе рядом с Петрозаводском в легковушке взорвался баллон с сжиженным газом.
Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавший автомобилист находится в палате ИТАР больницы скорой медпомощи.
«Находится в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное», - рассказали в Минздраве.
Напомним, 26 мая, в 14.30, на Суоярвском шоссе, недалеко от выезда из Петрозаводска, в иномарке взорвался газовый баллон.
Как «МК в Карелии» сообщили в правоохранительных органах, его вез домой житель Прионежья 1964 года рождения.
Водитель успел выбежать из автомобиля, в тяжелом ожоговом состоянии его госпитализировали.
Ранее пользователи соцсети опубликовали видео происшествия.
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