Узнали состояние водителя, в чьей машине под Петрозаводском взорвался газовый баллон

Днем 26 мая на Суоярвском шоссе рядом с Петрозаводском в легковушке взорвался баллон с сжиженным газом.

Как «Столице на Онего» сообщили в пресс-службе регионального Минздрава, пострадавший автомобилист находится в палате ИТАР больницы скорой медпомощи.



«Находится в реанимации, состояние тяжелое, но стабильное», - рассказали в Минздраве.



Напомним, 26 мая, в 14.30, на Суоярвском шоссе, недалеко от выезда из Петрозаводска, в иномарке взорвался газовый баллон.



Как «МК в Карелии» сообщили в правоохранительных органах, его вез домой житель Прионежья 1964 года рождения.



Водитель успел выбежать из автомобиля, в тяжелом ожоговом состоянии его госпитализировали.



Ранее пользователи соцсети опубликовали видео происшествия.